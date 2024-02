Bivio Inter-Juve

Domenica c’è un bivio importante per il destino del campionato. Negli ultimi anni è stata l’Inter a sfruttare il big match come trampolino di lancio verso 3 degli ultimi 4 successi tra la Supercoppa e la Coppa Italia conquistate in pochi mesi nel 2022, oltre alle semifinali della coppa nazionale della passata stagione che proiettarono i nerazzurri verso altri trionfi tra Roma e Riad. Adesso però qualsiasi schermaglia ruota attorno alla corsa al titolo, riadattata più volte sotto una nuova veste. Dai giochi d’un tempo (guardie e ladri) alla caccia (lepre e cacciatore), dall’ippica (cavalli con i paraocchi) al tennis (Sinner contro Djokovic). Ben prima della sfida d’andata, in casa Juve Allegri aveva messo in chiaro le cose parlando di «Inter costruita da anni per vincere gli scudetti» e soltanto più avanti Acerbi in casa Inter aveva rispedito il pallone nella metà campo avversaria: «Dicono che dobbiamo stravincere il campionato, ma la Juve ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer, mentre noi abbiamo preso giocatori a parametri zero».