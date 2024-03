"In più, i muscoli ballerini dell’austriaco hanno “tradito” di nuovo, giusto prima della battaglia di Madrid, dove l’attaccante sarebbe servito come rimpiazzo di un incerto Thuram. La caduta in Champions è una delusione tremenda, ma non ha rovinato in sé la stagione dell’Inter, visto che sarà comunque illuminata dalla seconda stella. Piuttosto, ha complicato il percorso di tre discusse riserve della squadra: dalle parti di Alexis e Arna, alle spalle della Thula, c’è il buco più grande della stagione, mentre il centrocampista olandese era ed è rimasto un enorme punto interrogativo".

"Nel riavvolgere il nastro dei match contro l’Atletico, la società ha trovato quindi conferme alle proprie precedenti convinzioni: da quelle partirà per intervenire appena possibile sul mercato. Ha deluso, sopratutto, la coppia di attaccanti di riserva, proprio dopo settimane di crescita evidente. Sanchez aveva ormai capito il suo nuovo ruolo di alternativa e aveva collezionato ottime prestazioni, ma l’errore dal dischetto sanguinerà fino alla scadenza del contratto datata 30 giugno. Arna è interista fino al 2025. ma non è escluso che possa salutare prima per aprire le porte a un nuovo innesto. Più fiducia, invece, in De Vrij, fresco di rinnovo fino alla fine della prossima stagione: lui onorerà il contratto, mentre l’esperienza nerazzurra del connazionale Klaassen non andrà oltre l’estate. La separazione sarà indolore: lì arriva Zielinski, per tutti sarà un’altra storia", scrive il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.