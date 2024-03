Impatto e conseguenze

"Prevedere con precisione l'impatto di questa eliminazione è impresa sostanzialmente impossibile, al di là appunto del minor margine di manovra nel calciomercato estivo (la forbice di incassi tra le due stagioni "vale" più di un Benjamin Pavard e mezzo) ma non solo. Va però detto che se si analizza l'annata nel complesso questa differenza è in parte assorbita o perlomeno ridimensionata da altre voci che sono lievitate rispetto a 12 mesi fa. Gli introiti per i diritti tv della Serie A sono cresciuti, così come il giro di affari attorno alla nuova Supercoppa Italiana con il formato a quattro squadre, più corposo rispetto a quanto perso per la prematura eliminazione in Coppa Italia. Insomma, dopo una stagione con una disponibilità economica di alcune decine di milioni di euro più profonda di quanto atteso, il futuro prossimo sarà "nella media". Nessuna emergenza, ma da Steven Zhang in giù l'Inter opererà come da tradizione con un occhio alla sostenibilità economica", chiosa la Rosea.