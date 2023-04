Correa a Inter TV: “Questi siamo noi, semifinale meritata. Bisogna sognare perché…”

Grande gioia e grande soddisfazione a San Siro stasera per i 73.000 tifosi nerazzurri presenti a sostenere la squadra. L'Inter pareggia nei minuti finali con il Benfica e vola in semifinale di Champions League. A commentare la prestazione Joaquin Correa ai microfoni di Inter TV: "La felicità per la semifinale, l'abbiamo meritata. Abbiamo corso tantissimo e lasciato tutto. La felicità per questo gruppo che dà tutto anche se le cose non vanno bene come vorremmo. Questi siamo noi. Se troviamo il modo di giocare sempre così faremo sempre cose belle. Questo è il nostro difetto di questo anno. Dobbiamo giocare sempre così per finire l'anno alla grande".