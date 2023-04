LIVE, Inter-Benfica 1-1 all’intervallo: nerazzurri a riposo con qualche rimpianto

MILANO - Tuffarsi nell'atmosfera europea e lasciarsi alle spalle le delusioni del campionato. Per i nerazzurri è tempo di chiedere il massimo da punto vista mentale per agguantare quella semifinale di Champions League che manca dal 2010. Contro il Benfica l'Inter parte da un doppio vantaggio maturato nella gara d'andata, ma è un punteggio che non può far dormire sonni sereni alla truppa di Simone Inzaghi. Il tecnico interista si affiderà a Dzeko e Lautaro in attacco con Lukaku pronto a subentrare a gara in corso, come al Da Luz. A centrocampo ancora assente dal primo minuto Calhanoglu, toccherà a Brozovic accomodarsi in cabina di regia, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Dumfries e Dimarco agiranno sulle corsie esterne, in porta - naturalmente - Andrè Onana.