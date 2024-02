"Rabiot ieri è tornato in gruppo e Allegri conta di schierarlo titolare, anche se con pochi allenamenti nelle gambe. La grande incognita riguarda Chiesa, che ha saltato le ultime due partite per un problema al ginocchio. L’azzurro lavora con gli altri già da inizio settimana e le sensazioni sono confortanti, Max dovrà decidere se schierarlo dall’inizio o partire con Yildiz.

Rispetto alla gara dell’andata Allegri potrà schierare dal primo minuto Locatelli, partito in panchina allo Stadium per la frattura a una costola. Le sue verticalizzazioni direttamente su Vlahovic potranno essere preziose per scavalcare il centrocampo nerazzurro. Max difficilmente cambierà tattica: blocco basso e ripartenze", chiude il quotidiano.