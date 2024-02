FCIN1908 / Sensi, saltato l’affare con il Leicester. Ecco il motivo

Il mercato in Inghilterra si è chiuso poco fa e la trattativa non si è riuscita a sbloccare entro il gong finale

E' definitivamente saltato il passaggio di Stefano Sensi al Leicester. Il mercato in Inghilterra si è chiuso poco fa e la trattativa non si è riuscita a sbloccare entro il gong finale. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, il giocatore aveva svolto le visite coi Citizens ed era tutto ok, ma la fumata bianca non è arrivata perché causa Fair Play Finanziario, gli inglesi non avrebbero potuto chiudere operazioni a titolo definitivo. Il centrocampista tornerà quindi a Milano e a disposizione di Simone Inzaghi fino a fine stagione.