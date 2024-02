Gennaio si è concluso con l'acquisto di Tajon Buchanan come operazione in entrata in casa Inter. Ma come spiega Calciomercato.com, il club nerazzurro ha praticamente messo a segno altri due acquisti, però per la prossima stagione, ovvero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski: "L’iraniano può già considerarsi a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter mentre per quanto riguarda il polacco c’è ancora qualcosina da sistemare, ma tutto lascia pensare che molto presto anche lui arriverà alla firma. Questo mese di gennaio ha dunque portato all’Inter tre calciatori in dote, di cui due a parametro zero".