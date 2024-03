Delusione post eliminazione per l'Inter che ora dovrà dimostrare di riuscire subito a rialzarsi e chiudere il discorso campionato. In molti hanno voluto esternare il loro pensiero post Madrid sui social, non tutti.

"Il più deluso di tutti, così è stato descritto Lautaro dopo l’eliminazione di Madrid. Il capitano è rimasto in silenzio, non ha scelto i social per commentare, come invece hanno fatto molti suoi compagni. «La delusione è grande e il giorno dopo ancora di più - ha detto Thuram -. Siamo tutti toccati dall’eliminazione. Ma ho fiducia in questa squadra. Abbiamo ancora molto da fare, quindi alziamo la testa e realizziamo i nostri obiettivi».