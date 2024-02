"Yildiz oscurato Pavard si è fatto carico del controllo di Kenan Yildiz, il talento ottomano, il ragazzo delle grandi speranze juventine. Yildiz non è mai entrato in partita. Non ha mai tirato né crossato né inventato qualcosa. Galleggiava sul centro-sinistra dell’attacco della Juve e quando avanzava, si imbatteva in Pavard che con disinvoltura francese lo rimbalzava. Una giornata storta non guasta i giudizi su Yildiz, restiamo convinti che abbia davanti a sé una grande carriera. Pavard gli ha impartito una lezione, gli ha insegnato che per le partite cruciali serve di più: occorre una mentalità feroce", aggiunge Gazzetta.

"In avanti Sul contropiede di McKennie sfociato nello stop sbagliato di Vlahovic, è stato Pavard a rattoppare il secondo disperato tentativo del serbo. Pavard è un difensore completo, può agire in qualunque linea, sia da terzino sia da centrale, a tre o a quattro fa poca differenza. Ha il senso dell’inserimento nell’area altrui, in carriera ha segnato 19 gol, di cui 12 nel Bayern e 5 nella Francia, gli altri due nello Stoccarda. Nell’Inter ancora zero, ma la rete arriverà. Ieri si è portato avanti, ha generato l’autogol di Gatti con una sforbiciata fantasma, dunque ingannatrice. Uscito Yildiz, si è fatto carico di Chiesa, il più pericoloso degli juventini, perché munito di corsa ad alta frequenza. Pavard lo affiancava, lo accompagnava lungo la linea laterale, tanto che a tratti Chiesa andava a cercare aria dall’altra parte. “Beniamino” Pavard", chiude il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.