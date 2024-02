«La Juventus ha fatto la Juventus: si compattano bene e ripartono. Ma l'Inter ha concesso solo una palla gol alla Juve. Per me i tre migliori in campo sono stati Calhanoglu, Mkhitaryan e Pavard. Ha regalato sei punti alla squadra di Inzaghi: il salvataggio a Firenze prima del rigore poi concesso ai viola e oggi questo inserimento nell'area della Juventus che ha innescato l'azione del gol ed è stata determinante per la vittoria. In un campionato, giocando ogni tre giorni è difficile. L'Atletico di Simeone gioca speculare con l'Inter, ha tante soluzioni davanti, in mezzo al campo ha gente di gamba, è una squadra difficile da affrontare. L'undici che gioca è molto forte, ma Inzaghi quando sostituisce lo fa nell'ultimo quarto d'ora perché il livello scende parecchio. Il livello cambia e sono tutti mediamente alti di età. Il campionato è lunghissimo. Al primo pari dell'Inter so cosa diremo e dico, calma è lunga», ha aggiunto l'ex capitano nerazzurro.