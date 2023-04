Pioli: “Devo dirlo con onestà: i due rigori per noi c’erano. Volevamo vincere”

A DAZN, l’allenatore del Milan Stefano Pioli commenta il pari di Bologna. Ecco le sue dichiarazioni, in particolare sugli episodi dubbi nell’area avversaria: “Subire un gol così per il nostro livello non ci sta, dovevamo partire diversamente. E le situazioni delicate nell’area del Bologna ci sono state. Gli episodi poi determinano il risultato finale. La partita l’abbiamo fatta tutta, siamo stati molo bravi, non possiamo essere soddisfatti, volevamo vincere. C’erano tutti e due i rigori, onestamente devo dirlo, li ho già rivisti. La dinamica dice che quella è mano, l’hanno vista tutti allo stadio. Era da fischiare rigore, con tutta sincerità. Poi poteva rivederlo al Var e tutto, dispiace. I ragazzi hanno fatto di tutto per vincerla. Andiamo avanti.