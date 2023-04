A Sansone risponde Pobega: il Milan pareggia a Bologna e aggancia la Roma

Pioli fa turnover massiccio ma non va oltre l'1-1 contro il Bologna: per l'Inter c'è la chance di scavalcare i rossoneri

I rossoneri passano in svantaggio dopo neanche un minuto per via del gol di Sansone ma trovano il pareggio a fine primo tempo con Pobega. Nella ripresa Pioli - che ha cambiato tutti e 10 i giocatori di movimento - inserisce alcuni titolari come Leao e Brahim Diaz ma il risultato non cambia. Per il Bologna si tratta del quinto risultato utile di fila con la squadra di Thiago Motta che aggancia la Juve a 44 punti al settimo posto.