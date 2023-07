Ziliani: “Futuro Lukaku? Dipende… dalla Uefa. Giuntoli ha chiesto all’attaccante di…”

Secondo Paolo Ziliani venerdì 4 agosto sarebbe il giorno fino al quale Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto a Romelu Lukaku di aspettare a prendere qualunque decisione circa il suo futuro. "Senza tanti giri di parole Allegri ha così chiesto a Giuntoli di far sparire dalla Continassa Pogba e Vlahovic e di fargli trovare, per il via del campionato, Kessie e Lukaku. Concetto che ha ribadito, neppure tanto velatamente, nell’intervista rilasciata a Santa Clara, negli USA, quando ha parlato dei due giocatori in termini che hanno lasciato Giuntoli, presente all’intervista, a dir poco sconcertato. Sentir dire dal proprio allenatore che non si sa quando Pogba potrà tornare a giocare una partita di calcio e che nessuno sa come e quando Vlahovic potrà risolvere i suoi problemi di pubalgia (la scusa dietro cui sono stati mascherati nell’ultima stagione le incomprensioni e gli screzi fra centravanti e allenatore), ha lasciato interdetto - per usare un eufemismo - il dg bianconero: non è spiattellando e ufficializzando al mondo le magagne di giocatori che ricevono stipendi da 10 e 7 milioni l’anno che Allegri facilita a Giuntoli il compito di venderli", scriveva in questi giorni il giornalista sportivo.