Lukaku torna a parlare sui social con un messaggio, immediatamente cancellato

Romelu Lukaku non ha ancora espresso la sua verità, ma da qualche giorno sta lanciando messaggi social piuttosto enigmatici che vengono interpretati nelle sfumature più diverse. Tra il giocatore belga e l'Inter sembra davvero essere finita. Big Rom ha avuto l'ennesimo ripensamento - quanto tutto sembra tranquillo - e ha guastato il rapporto con i nerazzurri in maniera definitiva. O così è ciò che sembra.

Il messaggio social

Stasera Romelu Lukaku è tornato a postare un messaggio sui social, citando una canzone e una frase. "Non fidarti di nessuno", si legge in una storia Instagram dell'attaccante, immediatamente cancellata. Che cosa avrà voluto dire Big Rom? A chi si riferiva l'attaccante attualmente di proprietà del Chelsea? Il mistero si infittisce, ma le motivazioni e il movente di tutto questo ripensamento ancora non si conoscono.