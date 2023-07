Marchetti (Sky): “Patto Lukaku-Juve. Inter, per Sommer tempi brevi. E in attacco…”

Cosa si aspetta in casa Inter per definire l'operazione Sommer?

"Non credo che le tempistiche siano lunghe. Si è cercato di far capire al Bayern la volontà di volerlo, mancano i dettagli. Non è in discussione il suo arrivo, nel caso si pagherà la clausola per averlo. L'arrivo di Sommer non è in bilico, ma serve avere pazienza. Per l'attaccante credo che in casa Inter ci sia un confronto per capire se conviene investire in quel reparto dopo l'addio di Dzeko e Lukaku, se insistere su un profilo esperto come Morata o su un prospetto futuro".