"La sconfitta è una roba brutta, figuriamoci in Champions, ai rigori, con il mondo che ti dice “devi vincere!”. E però al netto della delusione bisogna saperla accettare, fa parte di ‘sto mondo. E - vi dirò - vanno bene anche le prese per il culo, bisogna saper accettare anche quelle".

"Ieri l’Inter non è stata brava come al solito, si è incartata, è caduta, succede. Ora si volta pagina. La reazione in campo misurerà la forza di questa squadra; riuscire ad accettare questa sconfitta, invece, misurerà la maturità dei tifosi che la sostengono". È il pensiero di Fabrizio Biasin che su X commenta l'eliminazione dell'Inter in Champions League per mano dell'Atletico.