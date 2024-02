"Al di là dei limiti della rosa, che erano evidenti anche prima quando i risultati arrivavano con continuità, la Juventus è crollata nel momento in cui si è aperta davvero la ‘finestra’ per provare a mettere pressione all’Inter. Il cavallo con i paraocchi di cui parlava Allegri era la sua squadra, non quella di Inzaghi. E forse le continue battute ed allusioni sono state un autogol e non un aiuto".