Il figlio di Cordaz si allena nella Football Academy della Juve… con la maglia dell’Inter

Cordaz si è trasferito negli Emirati Arabi con la famiglia. Per l'ex portiere dell'Inter è iniziata una nuova avventura nello staff dell'Al Nassr, squadra nella quale gioca ora anche un altro ex nerazzurro: Marcelo Brozovic. I due ex nerazzurri, tra l'altro, sono molto amici. La moglie di Cordaz ha condiviso sui social qualche dettaglio della loro nuova vita: la casa con la piscina, i tuffi dei bimbi, le grigliate in giardino insieme ai Brozovic.