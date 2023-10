GdS – Inter, il Benfica si avvicina: 4 cambi già certi e i dubbi di Inzaghi

I titolarissimi di casa Inter per la sfida di martedì in Champions League contro il Benfica: i cambi già pronti e i dubbi di Inzaghi

I titolarissimi di casa Inter per la sfida di martedì in Champions League contro il Benfica. A Salerno diverse primissime linee di Simone Inzaghi hanno riposato, chi per tutto il match e chi solo parzialmente. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i giocatori hanno dormito ad Appiano e questa mattina erano già in campo. “Cuadrado ha sudato a parte, ma probabilmente domani si allenerà con il gruppo. Da vedere se Inzaghi deciderà poi di portarlo in panchina contro il Benfica o se aspetterà il match casalingo di sabato con il Bologna.