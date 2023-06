Torino-Inter, super Cordaz. Bastoni e Dimarco: “Da rinnovare subito! 2028 here we go”

Nell'ultima gara di campionato vinta dall'Inter sul campo del Torino, c'è stata gloria anche per Alex Cordaz che ha fatto il suo debutto in questa stagione. Entrato al minuto 65 al posto di Samir Handanovic, è stato protagonista di una grande parata su un tiro ravvicinato di Sanabria mantenendo la porta inviolata.

Su Instagram Alessandro Bastoni e Federico Dimarco celebrano a modo loro il compagno di squadra. "Cordaz 2028 here we go", ha scritto Bastoni. Non ha dubbi Dimarco: "Campione assoluto! Da rinnovare subito".