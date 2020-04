Social / Il gesto speciale di Wanda per una fan di Mauro Icardi: “Ti manderò…”

“Ciao Wanda, so che che non risponderai ma ci provo… domani è il compleanno della mia compagna Denise, è sempre stata è lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei è infermiera e tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro questo maledetto virus, in questo periodo dove nemmeno si può festeggiare sarebbe fantastico ricevere i vostri auguri per rendere un compleanno particolare un po’ speciale…. Grazie”. Inizia così il messaggio di un fan di Wanda e Mauro Icardi su Instagram, in un periodo in cui anche un piccolo gesto può contribuire a dare un po’ di felicità. Soprattutto a chi lotta in prima linea contro il coronavirus.

Ecco le parole di Wanda, che ha deciso di rispondere con un bel gesto: “Ciao, certo che ho visto il tuo messaggio. Un abbraccio forte forte da parte di tutta la mia famiglia. Lo so che sarà un compleanno speciale .. ringrazio te per il lavoro che tutti voi state facendo per noi. Grazie. Ti manderò un regalo da parte mia e di Mauro Icardi, che sicuramente ti farà felice”.