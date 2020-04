Icardi, l’avv. di Wanda lascia indizi. Poi critica M. Lopez: “Faccia il padre invece di…”

“Si prenda carico degli allenamenti, faccia il padre, ma non critichi Wanda, che è una madre esemplare“. Intervenuta in collegamento con il programma “El Run Run del Espectáculo”, in onda su Crónica HD, Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara, torna a criticare le dichiarazioni con cui Maxi Lopez aveva accusato l’ex moglie di aver violato la quarantena e portato i figli nel “centro dell’epidemia”, ovvero nella casa sulla riva del Lago di Como.

La Rosenfeld è poi tornata sull’argomento specificando che la legge francese permetteva alla coppia di rientrare in Italia, data la scadenza del contratto di affitto in seguito a mancati obblighi lavorativi. Un fatto che potrebbe rappresentare anche un indizio sul futuro di Mauro Icardi, formalmente in prestito al Paris Saint-Germain dall’Inter:

“Sono stati lì per l’intera durata del contratto con il Paris Saint Germain e del contratto di casa, Wanda è potuta tornare senza violare alcun tipo di quarantena con i ragazzi“.

