Wanda Nara in diretta, i tifosi gli chiedono dove va Icardi. Lei esplode e sbotta così

Wanda Nara ha deciso ieri di intrattenersi per un po’ con i suoi fan di Instagram in una diretta rispondendo alle loro più svariate domande. Arrivate però tante richieste sul futuro del marito Mauro Icardi, centravanti dell’Inter in prestito al PSG, la showgirl ha mostrato disappunto e ha sbottato così: “Mauro viene qui, Mauro va là? Basta domande di calcio e su Icardi. Ha un profilo Instagram, potete fare direttamente a lui le domande sul suo futuro. Quante domande su Icardi, mamma mia”. Ancora non è chiaro dove giocherà la prossima stagione l’attaccante argentino.