Lady Barella: “Basta figli? Chissà. Notorietà? Non mi pesa ma purtroppo qualche medico…”

Manca poco alla nascita del quarto figlio di Nicolò Barella e Federica Schievenin. La moglie del centrocampista nerazzurro ha parlato della loro famiglia, rispondendo alle curiosità dei suoi follower. "Manca poco alla nascita. Felice per il maschio? Sembra banale, mi interessava solo della sua salute. Poi ovviamente avere un maschio dopo tre femmine sarà una cosa nuova ed emozionante", ha esordito Federica. Le nascite in casa Barella sono di ottimo auspicio per l'Inter: "Scudetto vinto quando è nata Matilde, scudetto vinto quando nascerà il bimbo? Esattamente", ha risposto la moglie di Bare ad un tifoso che le faceva notare la coincidenza propizia.