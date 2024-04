"Poi sarà la volta di Lautaro e Barella. L’accelerata decisiva arriverà dopo l’ufficialità del rifinanziamento del prestito da parte di Zhang: la trattativa col fondo Pimco è alle battute conclusive. Capitano e vice saranno l’asse portante anche della squadra che verrà. I due nuovi contratti partiranno tecnicamente dal prossimo primo luglio. La scadenza per entrambi dovrebbe essere 2029. Il più vicino al rinnovo è Barella. Di fatto, per il centrocampista l’accordo è stato raggiunto da settimane: l’ultimo incontro tra l’Inter e il suo agente, Alessandro Beltrami, è andato in scena a Madrid a marzo, il rinnovo è pronto per essere firmato e manca solo il via libera di Zhang. Sarà un contratto da 7 milioni di euro netti, tra parte fissa e variabile, con quest’ultima abbastanza semplice da centrare".

"C’è qualche metro in più da percorrere per Lautaro, ma non dovrebbe mancare molto per un accordo da 9 milioni netti a stagione, che porteranno l’argentino sensibilmente più in alto in termini di stipendio rispetto ai 6 milioni attuali. Il d.s. Ausilio è in costante contatto con l’agente Camano, le prossime settimane saranno importati. Cè la voglia da parte di tutti di chiudere i discorsi prima del via della prossima stagione. In fondo, è quel che si augura lo stesso Inzaghi, che non vorrebbe iniziare il 2024-25 con casi ancora aperti. Lautaro e Barella sono i riferimenti principali di un gruppo che vuole continuare a vincere. Entrambi hanno detto no in passato a offerte monstre: il Toro dall’Arabia, il centrocampista dal Manchester City. Senso d’appartenenza vuol dire anche questo. Il premio sarà il rinnovo: l’Inter rilancia anche confermando le guide di questa cavalcata", aggiunge Gazzetta.