La moglie di Simeone corre ai ripari dopo il messaggio polemico: “Pensavo fosse ovvio che…”

L'uscita di Giulia Coppini , moglie di Simeone , subito dopo la sconfitta del Napoli in Supercoppa ha alimentato polemiche e discussioni. "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore sì", aveva scritto Giulia furiosa per l'espulsione del marito. Un commento postato a caldo e immediatamente eliminato. Ma i tifosi che lo avevano letto lo hanno diffuso e reso virale.

Lady Cholito corre ai ripari

Chi è che non si è un po' scaldato qualche volta guardando una partita... Ormai tutti i miei amici mi prendono in giro dicendo che sono più tifosa di loro. Scherzi a parte, ho il massimo rispetto e ammirazione per tutti i professionisti di questo sport così come per le squadre e i tifosi e non avrei detto niente di offensivo contro nessuno... pensavo fosse ovvio che era un momento di rabbia, come capita a tutti, ma che è passato subito dopo!", ha chiarito Giulia Coppini.