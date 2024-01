La moglie di Simeone cancella il commento, ma quante polemiche sul suo profilo social

Giulia Coppini, moglie del Cholito Simeone, ha postato un commento a caldo dopo la sconfitta del Napoli in Supercoppa con l'Inter. Il commento, pubblicato su Threads, è stato cancellato quasi immediatamente. Queste le parole di Giulia, che non ha evidentemente gradito la decisione dell'arbitro di espellere il marito dopo il secondo giallo: "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore sì".