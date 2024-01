Supercoppa, la spunta la stella più luminosa del deserto. E l’Inter incassa 8 mln

"Alla fine spunta la stella più luminosa del deserto, quella di Lautaro, con una guizzo nelle sabbie mobili dell’area piccola al 91’. E regala all’Inter — in undici contro dieci per 37’ a causa dell’espulsione di Simeone molto discussa dal Napoli — l’ottava Supercoppa della sua storia, la terza di fila, come era successo solo al Milan a inizio anni 90. Per Simone Inzaghi la notte araba è sempre dolce: il tecnico nerazzurro stacca Capello e Lippi nell’albo d’oro del trofeo e delle sue cinque vittorie, ne ha raccolte tre proprio qui. La prossima missione, per lui e per l’Inter, è quella di conquistarne un’altra ancora, ma possibilmente da campione d’Italia", scrive il Corriere della Sera.