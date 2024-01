Napoli-Salernitana, anche Candreva polemico: l’immagine postata sui social dall’ex Inter

Ha lasciato qualche strascico polemico Napoli-Salernitana. La squadra di Mazzarri ha trovato la vittoria nei minuti di recupero, tra le proteste dei giocatori della Salernitana che reclamavano un fallo di Demme in occasione del gol di Rrahmani. " Il rigore è da VAR, il fallo di Demme sul 2-1 è da VAR".

"Ha dato una gomitata in testa al mio giocatore. Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati ogni partita. Questo un po' ci scoccia, è ora di aver rispetto per la Salernitana", ha detto Pippo Inzaghi al termine della gara. Sui social è stato polemico anche Antonio Candreva che ha postato un frame del presunto fallo di Demme.