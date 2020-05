Quarantena in casa Inter, Repubblica elegge la coppia anti-Icardi: “Niente foto hot, facile…”

Repubblica definisce l’uso dei social di Antonio Candreva in quarantena di “un altro livello”. E spiega perché: “Di calciatori che nei mesi di isolamento hanno pubblicato immagini e video di vita domestica ce ne sono tanti, ma Antonio Candreva ha fatto molto di più. Il centrocampista dell’Inter, padrone della fascia destra in campo, ha aggiornato con cadenza regolare il proprio profilo Instagram con video ragionati, divertenti, studiati e rassicuranti. Una produzione coerente, da un punto di vista d’immagine e di messaggio, al punto da sembrare una campagna pubblicitaria, in cui l’oggetto in mostra è la coesione familiare: dagli allenamenti domestici in coppia con la compagna Allegra Luna, atletica almeno quanto lui, al siparietto dell’arrivo delle valigie sul tapis-roulant di casa, come si fosse in aeroporto“.

Il quotidiano sottolinea come Candreva si fosse già messo in mostra con azioni benefiche (anche in questa quarantena), quando senza ostentare il gesto aveva provveduto a versare il contributo annuale della mensa di una bambina della scuola elementare in provincia di Verona (costretta a mangiare tonno e cracker a pranzo). Tra Antonio e Allegra Luna (la sua attuale compagna, mamma del piccolo Raul) va tutto a gonfie vele. La coppia è innamorata e in questa quarantena ha lanciato una nuova tendenza: gli esercizi da fare in coppia. Meglio se con un bacio a coronamento della fatica fatta. La coppia ha fatto divertire i suoi follower con improvvisazioni per scacciare la noia da quarantena: dalla discoteca al finto tapis-roulant per un viaggio immaginario. Repubblica conclude: “L’Inter non mette becco e apprezza: a un anno dalle foto hot di Mauro Icardi e Wanda Nara che fecero infuriare i tifosi, i Candreva all’opposto propongono un’immagine rassicurante e domestica, in cui è facile immedesimarsi in periodo di quarantena”.

(Repubblica)