Antonio Candreva continua ad allenarsi in casa. L’esterno nerazzurro posta quotidianamente video del suo allenamento che sia da solo o in compagnia della sua compagna. In questa occasione Candreva ha scelto un allenamento particolare: palleggiare mentre è sul tapis roulant. Nei commenti al post è spuntato quello ironico di Sebastiano Esposito: “Totò abbiamo capito che sai palleggiare!”