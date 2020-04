VIDEO / Inter, nostalgia da check-in? Candreva rimedia e c’è pure il quarto incomodo

Nostalgia da check-in? Il centrocampista dell’Inter, Antonio Candreva, ha simulato la partenza per un viaggio insieme a tutta la sua famiglia. C’è la compagna Allegra e loro figlio Raul. Sono tutti davanti al tappeto dei bagagli. Passano una ad una le loro valigie, la cuccia con il loro cagnolino, e ovviamente pure la sacca dell’Inter. Il nastro stavolta è il tapirulant che il centrocampista sta usando per allenarsi in casa. E poi arriva anche un.. quarto gigante incomodo.