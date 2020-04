Inter, rinascita Candreva: da esubero a simbolo della rivoluzione contiana, che numeri!

Tra i calciatori dell’Inter che hanno maggiormete beneficiato dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra c’è senza ombra di dubbio Antonio Candreva: l’ex Lazio, finito ai margini con Spalletti, grazie all’ex ct della Nazionale è tornato ad essere un elemento centrale nell’economia del gioco interista, riconquistando una maglia da titolare. La Gazzetta dello Sport evidenzia i numeri della sua rinascita:

“Antonio Candreva è un esempio di chi ha saputo cogliere la chance che gli veniva offerta. L’87 dell’Inter nell’estate 2018 aveva rifiutato il trasferimento al Monaco, nel gennaio successivo aveva lui stesso pensato invece di lasciare la Pinetina. Poi il botto-Conte, l’allenatore per il quale aveva arato la fascia in Nazionale. Con Antonio, in nerazzurro è arrivato anche Valentin Lazaro, ma Candreva ha pensato di potersela giocare con l’esuberanza del giovane collega. Ed è diventato uno degli uomini-simbolo della rivoluzione contiana: un giocatore cambiato, rinato. Subito un gol, alla prima giornata, con il Lecce: destro violento da 25 metri, sotto l’incrocio. E poi cross finalmente a destinazione e non sparati sull’avversario di fronte, movimenti giusti, cambi di gioco anche con il piede “sbagliato”. Soprattutto, numeri eloquenti: oltre a 3 gol, 27 occasioni create (11 l’anno scorso), 137 passaggi verso l’area (66 in tutto il 2018-19), 75% di precisione (+3% sulla stagione passata)“.