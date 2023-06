Rivincita di Maxi Lopez su Icardi: “Che bello, tutto si sistema. Bisognava smascherarlo”

Tutto è nato con una modella e giovane influencer, accusata da molti di voler rincorrere semplicemente il suo momento di fama e notorietà. Questa modella ha raccontato di aver avuto recentemente una relazione con Mauro Icardi . Lei è argentina e si chiama Candela Lecce. Proprio in quei giorni Wanda si allontana e separa (a parole) nuovamente dal calciatore, lui nega ogni coinvolgimento amoroso. Ma la modella continua ad esporsi mediaticamente dando del vigliacco a Mauro Icardi per averla scaricata.

E per completare il triangolo ecco Maxi Lopez, che poco tempo ha ha scritto in chat a Candela un messaggio molto duro nei confronti di Mauro Icardi: "Bisognava smascherare questo individuo e mostrare il suo vero volto a tutti.Si doveva smascherare Icardi. Che bello, come a poco a poco tutto va al suo posto. Dovevamo togliere la maschera a quel personaggio. E dovrebbe essere conosciuto per quello che è e per come è".