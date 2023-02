Wanda: “Icardi? Non è andata così male all’Inter: ha preso 70 min e fatto una squadra della…”

Wanda Nara è stata protagonista nella puntata di Belve ed è tornata a parlare dell'addio di Mauro Icardi all'Inter: "Se mi sento ancora interista? Sì sono interista, abbiamo ricordi bellissimi all'Inter. Un pezzo del mio cuore sarà sempre interista. Icardi? Lui è mio marito e saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme. Sono con Mauro da quasi 10 anni, siamo sposati. Per me una fortuna, per lui non lo so. Dovresti chiederglielo".

"Sono ancora la procuratrice di Icardi. Mi vedono come il terrore del calciomercato. Alla fine non è andata così male all'Inter, gli abbiamo lasciato più di 70 milioni, hanno fatto uno squadrone della Madonna e hanno vinto il campionato. Se fosse stato un uomo a fare questo trasferimento sarebbe stato sulle copertine di tutti i giornali. Voto come agente? Mi do 10. Meglio io o Raiola? Mi ha scritto tante volte per farmi i complimenti, lui bravissimo è il numero 1. Anche io alzo il prezzo quando mi siedo al tavolo. Mi volevano due calciatori della nazionale argentina come procuratrice, abbiamo detto di no. Quella di Mauro è stata una scelta familiare. E' un lavoro un po' pesante. In Turchia stiamo bene. Meglio che all'Inter? Penso che è stato un momento, era il momento migliore di Mauro. Era una scelta economica. Lui ha fatto una scelta economica. Per lui è stato più drammatico. Io l'ho vissuta come un'avventura. Gli ho detto andiamo a Parigi e se la storia con l'Inter è una storia vera e d'amore si può sempre tornare. Tolta la fascia di capitano? Mauro non ne ha mai parlato, è stata una ferita per lui. A volte hanno bisogno di vendere il calciatore più importante per fare cassa. La prima cosa che devi fare è togliergli la fascia di capitano. E la cosa più facile è dare la colpa ad una donna. Mi vedo ancora con Piero Ausilio, abitiamo nello stesso condominio, lo vedo quando vado a buttare la spazzatura... Anche con Marotta. Per Natale li saluto. Siamo rimasti in buoni rapporti. L'ho esposto troppo? E' stato sempre lui protagonista, con i gol fatti all'Inter. L'offerta della Juve? Vera. Lui da capitano ha sempre scelto di rimanere, nonostante le offerte. Quello che racconto è la verità. Il trasferimento di Mauro ha portato un sacco di soldi alla squadra, che alla fine è anche la squadra del cuore dei miei figli", ha concluso Wanda Nara.