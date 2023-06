Inter, Mitre Live e il retroscena su Lautaro: “Agus lo fece litigare con gli agenti perché…”

In una conversazione in onda su Mitre Live i giornalisti Roberto Antolin e Juan Etchegoyen hanno rivelato alcuni dettagli piuttosto intimi della relazione tra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. I due si sono conosciuti grazie a Wanda Nara. E secondo il racconto dei giornalisti argentini Agus avrebbe iniziato da subito a comandare nel rapporto, decidendo chi il giocatore potesse frequentare e come dovesse prendere le decisioni sul suo futuro.

Secondo il racconto dei giornalisti l'imprenditrice avrebbe molta influenza sul Toro nelle decisioni relative al club in cui gioca, parteciperebbe alle riunioni con gli agenti prestando anche attenzione alla dieta che segue. "Più che altro per lei l'Inter non era troppo, credeva di dover lasciare il club e lo fece litigare con i suoi agenti di allora. Lui cambiò le sue abitudini alimentari, lei lo gestiva come voleva e gli diede un ultimatum prima del matrimonio. Gli ha detto 'o ti sposi o me ne vado'. Lautaro è un pupazzo nel loro rapporto, è lei che conduce il rapporto, e nel complesso, a livello personale e professionale, tutto è a nome suo".