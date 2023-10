Wanda trova il coraggio e scrive sui social: “Ho la leucemia, ora chiamo la malattia con…”

Non è stato facile scoprire di avere una brutta malattia. Wanda Nara sta trovando piano piano il coraggio per riuscire a parlarne anche in pubblico. In alcune recenti interviste ha sottolineato come sia stato scioccante dover apprendere di avere una malattia dalla televisione, quando i medici ancora non le avevano dato la diagnosi precisa. Difficile per lei e soprattutto per la sua famiglia e per i suoi figli. Ma Wanda è una donna tosta e si è subita rimessa in gioco con Ballando con le Stelle. Senza risparmiarsi, alla ricerca di un po' di normalità.