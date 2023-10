Wanda Nara: “Calcio, ecco cosa mi ha detto una persona importante. La malattia…”

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Wanda Nara si racconta a tutto tondo. La soubrette è pronta a scendere nella pista da ballo in attesa di partecipare a Ballando. "Il ballo non è il mio. Avevo paura ma Milly mi chiama all’inizio di ogni stagione, da quindici anni. La prima volta non ero ancora famosa in Italia. Ero appena arrivata a Catania. Ora ho deciso che era il momento di mettermi in gioco".