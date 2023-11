Zenga contro un hater: “Guardate questo demente. Davvero il livello delle persone…”

Lo scorso 29 ottobre Stefano Tacconi è stato dimesso dall'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era ricoverato dal 21 giugno scorso per proseguire la riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nell'aprile del 2022. Tra tanti messaggi sui social per l'ex portiere, c'è anche quello Walter Zenga: "Un grande abbraccio, amico mio". Un utente non ha apprezzato il messaggio dell'Uomo Ragno e lo ha insultato gratuitamente. Non è tardata ad arrivare la risposta di Zenga: "Guardate il commento di questo demente. Davvero il livello delle persone (se questo individuo si può chiamare persona) è un livello così basso e scadente?".