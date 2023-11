Inter, su Giay piomba anche il Benfica: la mossa del club nerazzurro

Si profila una lotta a due per accaparrarsi Agustín Giay , con il giovane terzino destro del San Lorenzo finito nel mirino di Inter e Benfica. Secondo quanto riporta TNT Sports, la mossa del club nerazzurro potrebbe essere quella di anticipare l'operazione e cercare di ingaggiare il calciatore ed evitare qualsiasi tipo di interferenza da parte del club portoghese.

L'Inter avrebbe già stabilito i contatti per assicurarsi il giocatore a gennaio, ma in campo ci sarà anche il Benfica con un'offerta intorno ai 6 milioni di euro. Secondo Abola, i portoghesi conoscono bene il giocatore e non lo hanno mai perso di vista, soprattutto perché è un terzino destro, posizione che andrebbe rafforzata nel mercato invernale.