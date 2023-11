Damiani: “Juve-Inter gara equilibrata. Radu può rimanere in Premier. E su Agoumé…”

Intervistato da Numero-Diez, Oscar Damiani ha parlato di Juventus-Inter e non solo. L'agente si è espresso anche sul futuro di Lucien Agoumé e Ionut Radu. “Sarà una partita equilibrata ovviamente. L’Inter ha, secondo me, una rosa superiore, però la Juventus si sta comportando bene. Ha molti giovani ma ha già fatto buoni risultati. Nonostante l’Inter abbia qualche singolo in più che possa fare la differenza vedo una partita equilibrata“.