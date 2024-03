In una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Fabio Abiuso ripercorre la sua avventura con la maglia dell'Inter. "Ricordo ancora il momento in cui ho saputo che mi voleva l’Inter: era un giovedì. Arrivo al campo per l’allenamento, ma mi dicono: ‘Fabio, vai in sede’. Ero perplesso. Entro negli uffici e c’erano il direttore e il mio procuratore: ‘Guarda, c’è la possibilità che tu vada a giocare in una Primavera’. Basta, nient’altro: non mi hanno detto neanche la squadra. Quando la sera l’ho detto ai miei genitori, abbiamo subito telefonato al mio agente e lui, molto sereno: ‘Fabio, ti vuole l’Inter’. Non ci credevo. Io ho sempre tifato Modena, ma l’Inter è la mia squadra del cuore. Sono corso a fare le valigie: due giorni dopo ero già lì".