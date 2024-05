«Le iscrizioni alle Coppe Europee sono gestite dall'Uefa. Le licenze vengono date con dei controlli severissimi che non riguardano soltanto la parte finanziaria, ma anche la questione delle infrastrutture, degli stadi, dei centri di allenamento, delle squadre giovanili e femminili, quindi sono licenze molto strette e molto controllate. Il punto è capire se prevale il regolamento Uefa e Fifa, come penso, rispetto a un'agenzia politica», ha concluso.

