Andrea Abodi ha parlato anche delle altre finaliste italiane, sconfitte in Europa: "Avrebbero meritato tutte e tre di vincere"

"Ci ho sperato, tanto. Il calcio italiano ha portato 3 squadre in finale e 5 in semifinale, tutte e 3 avrebbero anche meritato di vincere. Sembrava ci fosse una differenza enorme tra Inter e Manchester City e non c'è stata"