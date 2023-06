Mkhitaryan: “Vincere la Champions era il nostro sogno, non meritavamo di perdere”

L'Inter è uscita sconfitta in finale di Champions League dopo una partita giocata ad armi pari contro il Manchester City dei marziani. Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell'Inter subentrato nel secondo tempo e rientrato in campo dopo un lungo infortunio, ha commentato così sui social lasciando trasparire amarezza ma anche e soprattutto orgoglio:

"Non avremmo meritato di perdere e c'è ancora tanta amarezza. Vincere la Champions era un sogno fin da bambino per ogni giocatore e lo era anche per noi. Grazie a voi tifosi per il vostro amore incondizionato. Forza Inter sempre", recita il post di Mkhitaryan su Instagram.