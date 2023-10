Radu, esordio vincente in Premier. I dettagli dell’accordo tra Inter e Bournemouth

Prima da titolare per il portiere di proprietà nerazzurra e prima vittoria per la sua squadra: gioca nel club inglese in prestito con diritto di riscatto

Il portiere è arrivato in Inghilterra la scorsa estate dall'Inter dopo aver giocato nella passata stagione prima per sei mesi nella Cremonese e poi in Ligue1 nell'Auxerre. Il club nerazzurro lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto. E c'è un'opzione nel suo contratto, di nove mln di euro, per la possibile permanenza a titolo definitivo al club inglese. Il calciatore sta sfruttando le occasioni che gli vengono date dopo le difficoltà avute dall'episodio che lo visto protagonista contro il Bologna, quando l'Inter, per un suo errore, perse i punti che costarono, probabilmente, ai nerazzurri lo scudetto in favore del Milan.