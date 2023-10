Ag. Radu: “Premier il sogno di tutti, ci auguriamo possa restare a lungo”

Le dichiarazioni dell'agente del portiere rumeno di proprietà dell'Inter e al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto

Il portiere rumeno classe '97 in estate s'è trasferito dall'Inter al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto:

"Al momento è in prestito con opzione. La Premier è un po' il sogno di tutti i calciatori che giocano in Europa e quindi anche di Ionut. Lui oggi è felice e contento, sta disputando il suo campionato. Ci auguriamo che possa rimanere a lungo in Inghilterra".