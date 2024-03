Con realismo, Simone Inzaghi si prepara al peggio sulla sentenza nel caso Acerbi, prevista per oggi. L'allenatore dell'Inter è già pronto a studiare alternative nel ruolo di centrale della sua difesa a tre, anche perché al momento pure de Vrij è out per un problema fisico accusato con l'Olanda. Ecco che allora contro l'Empoli, secondo Tuttosport, in difesa ci sarà Alessandro Bastoni:

"Simone Inzaghi, che come e più di Spalletti vede in Acerbi un leader a 360° per la sua Inter, frigge ma - con sano realismo - si prepara al peggio. In giorni resi ancor più complicati dagli infortuni patiti in Nazionale da De Vrij e Sommer, l’unica buona notizia è il fatto che Alessandro Bastoni sia tornato dagli Stati Uniti in perfetta salute. Contro l’Empoli - quando tornerà a disposizione Carlos Augusto - toccherà all’azzurro piazzarsi al centro della difesa con il brasiliano “braccetto” di sinistra".