C'è attesa per la sentenza, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, sul caso Acerbi-Juan Jesus, con il difensore dell'Inter che potrebbe subire una vera stangata dopo le presunte frasi razziste rivolte al brasiliano del Napoli. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport,

"Da parte sua, anche in privato l’interista continua a rimproverarsi solo troppa istintività e a ribadire la linea tenuta davanti alla procura federale: non “negro”, non quella parola lì dalla sua bocca".